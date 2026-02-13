Remigrazione | annullato l' evento al Rex organizzatori a caccia di una nuova sede

Remigrazione: annullato l'evento al Rex, organizzatori a caccia di una nuova sede È stato annullato, almeno per il momento, l'evento di presentazione della proposta di legge di Casapound sulla remigrazione, inizialmente previsto al Rex hotel di via De Gasperi. La decisione è arrivata poche ore prima dell’inizio, dopo che le autorità hanno sollevato dubbi sulla sicurezza e sulla compatibilità dell’iniziativa con le normative vigenti. Gli organizzatori stanno cercando una nuova sede, ma intanto il dibattito pubblico sulla proposta si blocca temporaneamente.

A sensibilizzare i titolari del Rex sulla natura dell'evento sarebbe stata la presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri È stato annullato, almeno per il momento, l'evento di presentazione della proposta di legge di Casapound sulla remigrazione, inizialmente previsto al Rex hotel di via De Gasperi. A confermarlo a GenovaToday è lo stesso hotel, che contattato ha spiegato di avere ricevuto nei giorni scorsi la prenotazione per un evento, senza che venisse specificata la natura, "Appena la titolare ha capito di che tipo di evento si trattasse ha disdetto", dicono dall'albergo che in passato aveva ospitato la presentazione dei candidati di Casapound alle elezioni.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su remigrazione annullato Remigrazione, annullato evento alla Camera. Opposizioni occupano sala e cantano Bella Ciao L’evento sulla remigrazione alla Camera è stato annullato. Annullato evento sulla remigrazione alla Camera: Pd, M5s e Avs occupano sala stampa: “Nazi-fascisti fuori” Deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa alla Camera per bloccare l’evento sulla remigrazione. Ultime notizie su remigrazione annullato Argomenti discussi: Lucca: presentazione in città della proposta di legge Remigrazione e Riconquista; Negata l’autorizzazione alla marcia per la remigrazione; Chi ha bloccato l'evento di Casapound alla Camera va punito: il leghista Sasso contro le opposizioni; Camera | Richetti ' Sasso dovrebbe chiedere scusa Montecitorio torni luogo serio'. Remigrazione: annullato l'evento al Rex, organizzatori a caccia di una nuova sedeA sensibilizzare i titolari del Rex sulla natura dell'evento sarebbe stata la presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri ... genovatoday.it Remigrazione, l’opposizione canta Bella ciao e caccia i fascisti da MontecitorioAlla Camera salta l’evento per il lancio della raccolta firme del progetto di legge sulla Remigrazione. La protesta dei promotori di estrema destra: in poche ore più di 10mila firme sulle 50mila neces ... editorialedomani.it Oggi alla Camera le forze di opposizione hanno impedito che Montecitorio diventasse il palcoscenico di una iniziativa dell’estrema destra sulla cosiddetta “remigrazione”. Per ragioni di ordine pubblico la Presidenza ha annullato tutte le conferenze stampa pre - facebook.com facebook È lui ad aver prenotato la sala di Montecitorio per consentire l'evento sulla #remigrazione, poi annullato: dalla pedagogia alla politica, dall'edilizia al Carroccio, fino all'asse con Vannacci: ritratto di Domenico #Furgiuele. Di Ettore Bellavia #30gennaio x.com