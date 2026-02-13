' Remigrazione' a Genova l' estrema destra | mobilitazione con doppia protesta

A Genova, venerdì 13 febbraio 2026, un gruppo di esponenti dell’estrema destra si è radunato per una doppia protesta contro la proposta di legge ‘remigrazione’ presentata da CasaPound, un evento che ha attirato l’attenzione per la tensione creata tra manifestanti e cittadini.

Venerdì 13 febbraio Anpi e Cgil hanno organizzato un presidio in centro con l'adesione di Pd e Avs; Genova Antifascista sarà invece ai giardini Cavagnaro Giornata calda a Genova. Venerdì 13 febbraio 2026 è stato fissato un incontro, al momento in un luogo imprecisato che verrà reso noto in giornata sui social, sulla proposta di legge ‘remigrazione’ presentata da CasaPound in materia di immigrazione. Cgil Genova e Anpi Genova hanno annunciato una protesta con presidio in largo Sandro Pertini nel centro di Genova, a partire dalle ore 17. Secondo le due organizzazioni la legge è “contraria ai principi costituzionali perché intrisa di contenuti razzisti, xenofobi e discriminatori".🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il 31 gennaio, una proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Remigrazione e Riconquista” ha raggiunto le 50 mila firme sulla piattaforma del Ministero della Giustizia.

Deputati di diversi schieramenti sono entrati questa mattina nella sala stampa della Camera per bloccare una conferenza stampa di estrema destra dedicata alla remigrazione.

