Regione firmato il contratto per il personale | Stipendi ora allineati agli standard nazionali

La Regione ha firmato il contratto per il personale, garantendo che gli stipendi siano ora allineati agli standard nazionali. Dopo aver concluso l’accordo con l’Aran, l’Agenzia che negozia con le pubbliche amministrazioni, la Regione ha completato l’ultimo passaggio per aggiornare il contratto 2022-2024 del personale del comparto. La firma arriva in un momento in cui molte amministrazioni cercano di migliorare le condizioni salariali dei dipendenti pubblici. Un dettaglio che distingue questa firma è l’aumento immediato delle retribuzioni, che entrerà in vigore già dal mese prossimo.

Lo dichiara Renato Schifani dopo il superamento del passaggio all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. "Terzo accordo siglato in questa legislatura", sottolinea il governatore Messa la firma all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sull'ultimo passaggio per l'adeguamento del contratto 2022-2024 per il personale del comparto della Regione. Ad annunciarlo è il presidente Renato Schifani sottolineando che si tratta del “terzo accordo siglato in questa legislatura, mentre é già stato trasmesso alla Corte dei Conti quello per l’area dirigenziale”.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su regione firmato Castiglion Fiorentino investe sul personale: firmato il Contratto Decentrato 2025 Metrocity, firmato il contratto integrativo 2025: più tutele e nuovi benefit per il personale Ultime notizie su regione firmato Argomenti discussi: Medici di famiglia, firmato l’Air in Emilia-Romagna. Cosa cambia per assistenza e ruolo unico; Firmato il primo contratto di zona umida della pianura risicola; Nuova diga del Porto, firmato il contratto per la fase B. 435 milioni di euro il costo; Fase B della nuova Diga del Porto di Genova, firmato il contratto tra Regione e imprese. Firmato contratto per i dipendenti della Regione, Schifani: Già al lavoro sul rinnovo 2025-2027Lo annuncia il presidente Renato Schifani, sottolineando che si tratta del terzo accordo siglato in questa legislatura, mentre é già stato trasmesso alla Corte dei Conti quello per l'area dirigenziale ... ilsicilia.it Regione, firmato il contratto per il personale: Stipendi ora allineati agli standard nazionaliLo dichiara Renato Schifani dopo il superamento del passaggio all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Terzo accordo siglato in questa legislatura, sottolinea il ... palermotoday.it Firmato il contratto tra la Regione Liguria, quale soggetto attuatore e stazione appaltante, e il raggruppamento temporaneo di imprese appaltatrici (Rcm, Sales e Consorzio Integra) per la realizzazione della fase B della nuova Diga del porto di Genova - facebook.com facebook Firmato a Vercelli il primo contratto di zona umida della pianura risicola vercellese da parte di Regione #Piemonte, Provincia di #Vercelli, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume #Po e altri enti. regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com