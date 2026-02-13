Regine azzurre Brignone i 3 segreti | tecnica velocità e controllo| Impresa ' Lollo' | Fontana argento | Gli italiani in gara oggi

Federica Brignone si è distinta oggi alla gara di sci alpino con una prestazione che ha lasciato il pubblico senza fiato, svelando i tre segreti del suo successo: tecnica, velocità e controllo. Una settimana fa, alla cerimonia di inaugurazione, aveva portato il tricolore sulle spalle di Mosaner, nonostante il dolore alla gamba che aveva messo in discussione la sua partecipazione. La sua determinazione e la capacità di mantenere la concentrazione sono state evidenti anche in questa gara, dove ha dimostrato di essere ancora una volta una delle favorite.

Le tribune iniziano a sfollare, su un maxischermo vengono trasmesse a ripetizione le immagini di un angelo. Si toglie il berretto, libera i lunghi ricci, si porta la mano sul cuore e leva le braccia al cielo. Non c'è audio, dagli altoparlanti esce la voce morbida di Domenico Modugno, «Nel blu dipinto di blu». È un altro inno nazionale dopo quello vero suonato davanti al presidente Mattarella, poesia fra le Tofane che iniziano a brillare d'arancione. Federica Brignone è ancora lì a domandarsi se non «sia tutto un fake», chi sia il regista di «questo film» impossibile destinato a restare uno degli Oscar più leggendari della storia sportiva italiana, un nuovo miracolo italiano (in questo articolo: la Milano di Federica Brignone, i giochi al Parco Solari, allo stadio con il nonno, l'intervento alla clinica Madonnina).