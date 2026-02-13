Referendum giustizia Gratteri replica a Nordio | Le conclusioni le faranno i cittadini

Nicola Gratteri, il procuratore capo di Napoli, replica a Carlo Nordio sulle polemiche legate al referendum sulla giustizia, affermando che “le conclusioni le faranno i cittadini” e criticando le proposte del ministro sui test psicoattitudinali per i magistrati.

Botta e risposta a distanza tra il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sullo sfondo del dibattito legato al referendum e alle polemiche sui test psicoattitudinali per i magistrati. Ospite della trasmissione Piazzapulita su La7, Gratteri ha risposto in modo diretto alle osservazioni del Guardasigilli: "E che gli devo dire? Si è fatto la domanda e si è dato la risposta da solo come si faceva in una trasmissione anni fa". Lo scontro con Nordio. Il riferimento è alle dichiarazioni del ministro, che aveva commentato le parole di Gratteri sul referendum e sulla possibilità di introdurre un test psicoattitudinale.

Il referendum sulla giustizia sta accendendo il dibattito tra politici e cittadini.

Il ministro Nordio ha reagito duramente alle parole di Gratteri sul referendum.

