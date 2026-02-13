Referendum Giustizia 51 magistrati contro Gratteri Valditara | Una svolta

Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, ha criticato duramente il referendum sulla riforma della Giustizia, definendolo un rischio per l’indipendenza dei giudici. La sua presa di posizione ha scatenato la reazione di 51 magistrati, che lo hanno accusato di alimentare divisioni e di mettere in discussione il ruolo della magistratura stessa. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha commentato la vicenda parlando di “una svolta” nel dibattito, ma tra le toghe cresce la tensione, mentre Gratteri insiste sulla pericolosità di modifiche che potrebbero indebolire la giustizia.

Le paroel del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, sul referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia hanno provocato reazioni indignate anche all'interno della magistratura. "Il comunicato sottoscritto da 51 magistrati di vari tribunali e procure che contestano le affermazioni di Gratteri, e che rivendicano con orgoglio la scelta di votare 'Si'' al Referendum, segna l'inizio di una svolta importante", osserva il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "La riforma della Costituzione in materia di giustizia è necessaria per restituire autorevolezza, prestigio e merito a una magistratura indebolita dall'asfissiante oppressione del sistema delle correnti", commenta il ministro, "si è avviato un percorso di liberazione nell'interesse dei magistrati e dei cittadini tutti, che hanno diritto a una giustizia che sia sempre imparziale, trasparente ed efficiente", conclude la nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il ministro Nordio ha reagito duramente alle parole di Gratteri sul referendum.

Referendum, 51 magistrati contro Gratteri: Silenzio dell'Anm, ci indaghi tuttiNell'assordante silenzio dell'Anm apprendiamo dall'ultima dichiarazione pubblica - resa, ancora una volta, senza contraddittorio - dal Procuratore di Napoli Gratteri che votano 'No' 'le persone perbe ... napolitoday.it

Referendum Giustizia, Gratteri: Votano sì imputati e indagati. Nordio: SconcertatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, Gratteri: 'Votano sì imputati e indagati'. Nordio: 'Sconcertato' ... tg24.sky.it

Le polemiche sulle parole del procuratore Gratteri sul referendum giustizia e sul fatto che massoni e indagati voteranno NO sono strumentali. Perché semplicemente chi ha commentato non si è preso la briga di leggere tutto il pezzo (che vi metto nei commenti - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Gratteri replica alle polemiche: "Chi mi accusa è in malafede, loro sì che vogliono alzare lo scontro. Ma io ho superato il senso di paura trentacinque anni fa". #piazzapulita x.com