Il team Red Bull ha sorpreso durante il primo giorno di test pre-stagionale a Sakhir, grazie alla facilità di guida della nuova RB20, che ha impressionato i rivali per la sua maneggevolezza anche su pista ancora da affinare.

Il primo test pre-stagionale di Formula 1 a Sakhir non svela immediatamente i valori reali dei pacchetti propulsivi, ma offre segnali concreti su come potrebbe evolversi la competitività una volta che i team vedranno una messa al banco completa, senza filtri. L’attenzione è concentrata sull’evoluzione della RB22 e sull’impatto della power unit Red Bull Powertrains, con riferimenti anche al contributo dei piloti Williams e al contesto tecnico di Milton Keynes. La RB22, assegnata a Max Verstappen e a Isack Hadjar, è al centro delle analisi in questa fase di avvio della stagione. Non è ancora la versione definitiva, ma i dati disponibili fanno intravedere progressi significativi nella gestione di una power unit completamente nuova e di una MGU-K potenziata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Red Bull stupisce in F1: la guidabilità della RB20 lascia senza parole i rivali

Questa mattina a Sakhir la sessione di test della Formula 1 si è riaperta dopo la pausa.

