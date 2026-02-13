Recupero secondo quadrimestre i 3 consigli pratici di Vincenzo Schettini agli studenti | C’è una regola sopra le altre bisogna sacrificarsi

Vincenzo Schettini, noto insegnante e motivatore, ha condiviso tre consigli pratici agli studenti per affrontare il recupero del secondo quadrimestre, sottolineando che “c’è una regola sopra le altre, bisogna sacrificarsi”. Durante un incontro con alcune classi di un liceo di Milano, Schettini ha spiegato che per superare le difficoltà bisogna guardare avanti senza rimpianti, mettere al primo posto lo studio con disciplina e organizzare il lavoro con metodo e sacrificio. Un dettaglio che distingue il suo intervento è stato l’insistere sul fatto che il sacrificio personale resta l’unico modo per ottenere risultati concreti.