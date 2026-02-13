Recupero liste d' attesa avanti con il piano | tra i no c' è chi conferma la data o ha ottenuto la prestazione altrove

Il piano regionale per ridurre le liste d’attesa avanza, ma alcuni cittadini preferiscono confermare la data già fissata o ricevere la prestazione in un’altra struttura. Questi sono i motivi per cui, finora, sono stati richiamati oltre 26.000 pugliesi, con quasi 11.000 già coinvolti nelle nuove modalità di prenotazione. La Regione cerca di accelerare i tempi, ma le scelte individuali complicano il processo.

Oltre 26mila pugliesi richiamati dall'attivazione del piano regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa, quasi 11.700 negli ultimi cinque giorni. Sono alcuni dei dati emersi nel corso della riunione del gruppo di monitoraggio del piano, che si è tenuta questa mattina in Regione. Nel dettaglio, dal 9 al 12 febbraio sono state contattate 10.325 persone per anticipare visite ed esami e 1369 per anticipare il ricovero. Circa 1200 persone sono risultate irreperibili. L'analisi dei dati ha riguardato anche le motivazioni di chi rifiuta l'anticipo. Da lunedì scorso, infatti, il monitoraggio prevede anche la rilevazione delle spiegazioni date da chi decide di non anticipare la prestazione.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il nome di questa vicenda è il piano regionale per ridurre le liste d’attesa in Puglia, avviato per rispondere alle lunghe attese dei pazienti.

