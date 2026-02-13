Rebibbia, un detenuto straniero ha morso e ferito gravemente un agente di polizia penitenziaria, rompendo il braccio all’uomo durante una rissa scoppiata nella sezione maschile del carcere. La discussione, iniziata per motivi di disciplina, è degenerata quando il detenuto ha perso il controllo, mordendo l’agente e colpendolo con un violento calcio. L’agente ha riportato una doppia frattura a un braccio e diverse ferite da morso, mentre il detenuto è stato immediatamente isolato e sottoposto a trattamento medico.

Violenze in carcere a Roma. Un detenuto ha aggredito un agente della penitenziaria, rompendogli un braccio e ferendolo a morsi. È accaduto lo scorso pomeriggio nella casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso. Vittima un assistente capo della polizia penitenziaria, in servizio presso l’ufficio matricola detenuti, “brutalmente aggredito durante la procedura di immatricolazione di un arrestato”. Lo rende noto Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria). “L’agente – spiega Somma – è stato colpito con estrema violenza e morso dall’uomo che stava per essere formalmente preso in carico dall’istituto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rebibbia, detenuto straniero ferisce a morsi un agente e gli rompe un braccio

Approfondimenti su rebibbia detenuto

Un detenuto a Rebibbia ha aggredito un agente della polizia penitenziaria e alcuni carabinieri.

Un detenuto marocchino nel reparto G9 di Rebibbia ha aggredito un agente di polizia, colpendolo con una testata che ha causato la rottura del naso.

Ultime notizie su rebibbia detenuto

Detenuto ferisce due ispettori e cinque agentiQuesta volta ne ha mandati sette in ospedale. Un detenuto straniero, sottoposto al regime di detenzione protetta e con accertate problematiche psichiatriche, ieri mattina nel carcere pavese di Torre ... ilgiorno.it

Rebibbia: morta una detenuta, sospetta overdose. Un’altra ricoverata in ospedaleMilano, 12 dicembre 2025 – Una detenuta di 59 anni è morta nella notte nella sezione femminile del carcere di Rebibbia a Roma. La direzione parla di cause ancora da accertare e, in segno di lutto, ... quotidiano.net

https://www.romatoday.it/cronaca/aggressione-carcere-rebibbia-6-febbraio-2026.html NESSUNO TOCCHI CAINO, MA PURE ABELE NON DEVE PASSARE SEMPRE DA COGLIONE... IL detenuto che ha aggredito selvaggiamente I Carabinieri e L'agente - facebook.com facebook

In scena a Rebibbia i sogni e le speranze dei detenuti - Vatican News x.com