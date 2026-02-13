Rebecca Passler tutto su una gara alle Olimpiadi | il regolamento impone la sua presenza

Rebecca Passler torna in azione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ricevuto il via libera dal regolamento che impone la sua presenza nella squadra italiana di biathlon. La giovane biathleta, già protagonista nelle scorse competizioni, potrà partecipare alla staffetta 4×6 km femminile mercoledì 18 febbraio alle 14, portando con sé la determinazione e l’esperienza accumulata in questi primi giorni di appuntamenti olimpici.

Rebecca Passler tornerà a disposizione dell’ Italia del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a partire da lunedì prossimo: l’azzurra potrà così prendere parte alla staffetta 4×6 km femminile di mercoledì 18 febbraio, con inizio alle 14.45. L’italiana, riammessa ai Giochi, non avrà modo di disputare le ultime prove individuali, e quindi non potrà qualificarsi per la mass start, dunque dovrà essere schierata in staffetta, dato che da regolamento tutte le atlete convocate alle Olimpiadi devono essere schierate (altrimenti l’Italia avrebbe dovuto declinare una quota). A farle posto, per l’occasione, sarà una tra Hannah Auchentaller e Michela Carrara, che probabilmente si giocheranno il posto in staffetta nella sprint e nell’eventuale pursuit. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su rebecca passler

Ultime notizie su rebecca passler

