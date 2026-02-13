Rebecca Passler torna a gareggiare dopo essere stata accusata di doping, perché si è scoperto che un cucchiaio di Nutella conteneva tracce di letrozolo provenienti dalla madre malata. La biatleta italiana potrà partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, anche se resta il timore di una squalifica definitiva. La sostanza incriminata si trovava in una crema che Passler aveva mangiato, senza sapere che fosse contaminata.

Passata la paura di dover restare a guardare, adesso Rebecca pensa solo alle gare. «Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione alla Federazione Italiana Sport Invernali, dai miei familiari, agli amici. Ora posso tornare a concentrami al 100% sul biathlon». Ma come è stato giustificato il contagio? Secondo gli avvocati, la contaminazione sarebbe avvenuta tramite degli alimenti che Rebecca condivideva con la madre, essendo ignara della sua malattia. Nello specifico, colpevole, sarebbe stato un cucchiaino di Nutella. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rebecca Passler riammessa dopo l’accusa di doping: usato per la Nutella un cucchiaio con tracce di letrozolo della mamma malata

Approfondimenti su rebecca passler

Rebecca Passler ha fatto scalpore alle Olimpiadi quando i giudici hanno riconosciuto la sua innocenza, dopo aver analizzato tracce di Nutella e un cucchiaio appartenente alla madre malata.

Rebecca Passler, la sciatrice italiana sospesa per doping dopo un test positivo al Letrozolo, è stata riammessa dalla Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia, che ha motivato la decisione con un episodio che ha scatenato molte polemiche: la stessa Passler ha raccontato di aver usato lo stesso cucchiaio di Nutella con la madre malata, un dettaglio che ha contribuito a chiarire la provenienza del farmaco.

Ultime notizie su rebecca passler

