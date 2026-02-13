Rebecca Passler, il ricorso accolto: sogno olimpico salvo. Dopo settimane di attesa e incertezze, la biathleta italiana può finalmente tornare a prepararsi senza paura di perdere le Olimpiadi di quest’anno. La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha deciso di riabilitarla, annullando la sospensione imposta a fine gennaio a causa di una positività al Letrozolo. La decisione arriva dopo che i suoi avvocati hanno dimostrato l’assenza di dolo e la presenza di un errore nelle analisi. Un dettaglio che ha fatto la differenza e che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera.

Dopo settimane di attesa e incertezze, Rebecca Passler può finalmente sorridere. La biathleta italiana, sospesa a fine gennaio per positività al Letrozolo, è stata riabilitata dalla Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia, che ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali. La decisione permette alla 23enne azzurra di prendere parte alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un traguardo che sembrava compromesso dopo il mancato giudizio del TAS. La soddisfazione di FISI e dell’atleta. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha espresso grande soddisfazione per la decisione: “Accogliamo con piacere l’esito del ricorso, che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra”, ha dichiarato Flavio Roda, presidente FISI. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Rebecca Passler, il ricorso accolto: sogno olimpico salvo

