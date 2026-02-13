Rebecca Passler ha rischiato lo scandalo antidoping per un cucchiaio di Nutella CorSera

Rebecca Passler ha rischiato di perdere la carriera a causa di un cucchiaio di Nutella, un errore che ha attirato l’attenzione della Procura Nazionale Antidoping italiana. La giovane atleta ha spiegato di aver consumato la crema spalmabile senza sapere che contenesse sostanze vietate. Un dettaglio che ha fatto scattare l’indagine, portando all’apertura di una procedura contro di lei.

La Procura Nazionale Antidoping italiana è famosa per il suo rigore inflessibile, quindi Rebecca Passler deve aver presentato prove davvero solide per convincere i giudici sportivi di Roma a revocarle la sospensione cautelare legata alla positività al letrozolo. In questo modo potrà gareggiare alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma resta il rischio che, una volta concluse le competizioni, la sua posizione venga nuovamente rivalutata. La decisione riguarda infatti solo la sospensione provvisoria: il giudizio definitivo spetterà al Tribunale Nazionale Antidoping (Tna) e, se necessario, al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna.