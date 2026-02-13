Il Real Madrid ha vinto contro il Partizan a Belgrado, causa di una difesa solida e di un attacco efficace. La partita si è conclusa con il punteggio di 73-77, segnando un passo avanti importante per la squadra spagnola nella corsa ai playoff.

In una contesa dall’elevata intensità, il Real Madrid conquista una vittoria importante nell’EuroLeague contro il Partizan Belgrado, chiudendo a 73-77. Una gara che ha evidenziato fisicità, equilibrio difensivo e la capacità di capitalizzare i momenti chiave, proponendo una rimonta nel terzo periodo che ha rimesso in partita i blancos dopo un avvio complicato. La formazione madrilena ha trovato quota nel primo periodo, mantenendo una gestione controllata del punteggio. Il secondo quarto ha visto un parziale 14-23 a favore del Real Madrid, che ha permesso agli ospiti di chiudere la frazione avanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Real Madrid supera il Partizan a Belgrado nella 28ª giornata di EuroLeague

Il Monaco ha vinto contro Baskonia nella 28ª giornata di EuroLeague, grazie a una prestazione solida che gli permette di salire in classifica.

La Virtus Bologna conquista una vittoria fondamentale in trasferta alla Stark Arena di Belgrado, superando il Partizan Mozzart Bet.

