Rayman | 30th Anniversary Edition è ora disponibile ecco il trailer di lancio

Ubisoft ha annunciato e rilasciato oggi Rayman: 30th Anniversary Edition, per celebrare i 30 anni del celebre gioco platform di Michel Ancel. La decisione arriva a pochi mesi dal trentesimo anniversario e ha sorpreso i fan, che ora possono riscoprire le avventure di Rayman in una versione aggiornata. La casa di sviluppo ha pubblicato anche un trailer che mostra le nuove caratteristiche e il ritorno di alcuni livelli classici.

A sorpresa, Ubisoft ha annunciato e pubblicato nel giro di un giorno Rayman: 30th Anniversary Edition, la riedizione celebrativa dedicata allo storico platform ideato da Michel Ancel. Lanciato al prezzo di 19,99 euro, il titolo è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch e Amazon Luna. Si tratta di un’operazione che punta a valorizzare uno dei platform 2D più influenti degli anni ’90, riportandolo sul mercato in una veste completa e arricchita. Il trailer di lancio accompagna l’uscita mostrando contenuti inediti e materiali d’archivio. Un ritorno che non guarda solo alla nostalgia, ma anche alla conservazione storica del medium. 🔗 Leggi su Game-experience.it

L’ente australiano per la classificazione dei videogiochi ha registrato Rayman 30th Anniversary Edition, segnalando un possibile imminente annuncio o pubblicazione.

