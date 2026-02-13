Rapina con il machete in kebabberia condannato a 4 anni e 4 mesi

Manuel Campanile, 27 anni di Montesarchio, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione per aver rapinato con un machete una kebabberia nel centro caudino. La rapina, avvenuta lo scorso gennaio, si è conclusa con la fuga del rapinatore che aveva minacciato il proprietario e i clienti con l’arma. La vicenda si è svolta in modo particolare perché Campanile è stato riconosciuto anche grazie alle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso tutta la scena.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione Manuel Campanile, 27 anni, di Montesarchio, finito a processo con rito abbreviato per una rapina aggravata compiuta ai danni di una kebabberia del centro caudino. La sentenza è stata pronunciata dal gup Maria Di Carlo, che ha accolto integralmente la richiesta avanzata dal pubblico ministero Marilia Capitano. Il 27enne è stato assistito dall'avvocato Mario Cecere. L'episodio risale alla notte del 12 giugno 2025. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane si sarebbe presentato all'interno del locale di via Amendola intorno alle 2.