Raid su Odessa Onu | 300mila senz' acqua

I droni russi hanno condotto un raid su Odessa, colpendo uno dei porti principali e causando la morte di una persona e il ferimento di altre sei, tre delle quali in modo grave. Secondo l’Onu, oltre allo sgombero di alcune aree, il bombardamento ha causato anche l’interruzione dell’approvvigionamento idrico per circa 300.000 persone nella regione. La città si trova ancora in allerta, mentre le autorità locali cercano di gestire i danni e le conseguenze.

9.00 Droni russi sulla regione di Odessa: in un raid su uno dei porti è morta una persona e altre 6 sono state ferite, tre in modo grave. Così sui social il vicepremier alla ripresa e ministro allo sviluppo ucraino, Kuleba. Colpiti dei civili,e nell'azienda bersaglio del raid danneggiati infrastrutture, magazzini di fertilizzanti e veicoli,compresi vagoni merci. A Kiev, Kharkiv e Odessa "quasi 5 mila edifici residenziali multipiano di nuovo senza riscaldamento" e a Odessa quasi 300mila senz'acqua, riferisce l'Onu.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Nella notte di venerdì, la Russia ha condotto un attacco alla città portuale di Odessa, danneggiando infrastrutture civili e interrompendo i servizi di elettricità e acqua.

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con Mosca che risponde alle recenti sanzioni europee congelando asset e accusando l’UE di inganno.

