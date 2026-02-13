Giuseppe La Russa ha chiamato l’amministratore delegato Rai, Carlo Rossi, per risolvere la questione del presidente mancato nel consiglio di amministrazione da oltre un anno. La richiesta arriva dopo che nessuna nomina è ancora stata fatta, nonostante le ripetute sollecitazioni. La Russa ha anche invitato Rossi a partecipare alla prossima riunione della commissione di Vigilanza, per discutere insieme le possibili soluzioni.

Dopo un anno manca ancora un presidente nel consiglio di amministrazione Rai, adesso è La Russa a sollecitare nel trovare una soluzione e invita l'ad Rossi ad aderire alla riunione della commissione di Vigilanza La mancanza della presidente del consiglio di amministrazione in Rai, da oltre un anno, sta scuotendo anche la politica. Qualche giorno fa la presidente della Vigilanza Rai, Floridia, ha convocato una riunione urgente dopo che, alla tredicesima votazione, non si è giunti ad una soluzione. La presidente ha chiesto all’ad Giampaolo Rossi di intervenire e comunicare la sua presenza, sebbene finora non abbia risposto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai, interviene La Russa e sollecita l’ad Rossi a trovare una soluzione

