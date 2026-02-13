raf annuncia il tour estivo il calendario e i biglietti

Raf ha annunciato il suo tour estivo, confermando una serie di concerti in diverse città italiane tra luglio e agosto, dopo aver deciso di riprendere le esibizioni dal vivo in risposta alla ripresa delle attività musicali.

Raf tornerà dal vivo con un fitto calendario di date in tutta Italia tra luglio e agosto, i biglietti. Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano Ora e per sempre, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli. Nel frattempo l’artista guarda alla prossima estate, con la voglia di riabbracciare il suo pubblico: Raf infatti tornerà dal vivo con il fitto calendario di date in tutta Italia. I biglietti saranno in prevendita dalle ore 16:00 di venerdì 13 febbraio in tutti i punti vendita autorizzati. Il tour farà tappa il 16 luglio a Capurso (BA) per Multiculturita Summer Festival; il 18 luglio a Carovigno (BR) per Arena 3040; il 1 agosto al Forte di Bard a Bard (AO); il 3 agosto al Castello San Giusto di Trieste, per Trieste Estate 2026; il 6 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI); l’8 agosto al Parco della Repubblica di Sirolo (AN); l’11 agosto al Teatro di Verdura di Palermo per Dream Pop Festival; il 12 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT) per Etna in Scena il 14 agosto al Teatro di Acri ad Acri (CS) per l’Estate Acrese; il 22 agosto a Marina di Pietrasanta (Lu) per La Versiliana Festival; il 1 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza per Vicenza Festival; il 19 settembre al Palaterni di Terni per Tributo d’autore; il 20 settembre al Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo (FC). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

