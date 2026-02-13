Raccontare le comunità Inaugurazione mostra fotografica collettiva

WSP Photography inaugura sabato 28 febbraio alle 18,30 la mostra fotografica collettiva “Raccontare le Comunità” in Via Costanzo Cloro 58, Roma, con una selezione di scatti che ritraono le storie di quartieri e gruppi locali spesso ignorati dai grandi media.

WSP Photography, e` lieta di presentare “Raccontare le Comunità” la mostra fotografica collettiva che inaugurera` sabato 28 febbraio alle ore 18,30 presso la sede in Via Costanzo Cloro 58, Roma.La mostra è il frutto del lavoro realizzato dai partecipanti alla seconda edizione di “Raccontare le comunità, laboratorio di fotografia e ricerca sociale”, a cura di Lucia Perrotta e con il contributo di Marina Berardi, nel quale vengono indagate esperienze di comunità intese come gruppi di persone legate da un senso di appartenenza, di vicinanza e solidarietà. Molte sono unite da legami parentali, linguistici o religiosi, molte altre sono veri e propri spazi di resistenza, nei quali immaginare e tentare di costruire nuovi mondi possibili.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su raccontare comunità

WSP Photography è lieta di annunciare l’apertura della mostra fotografica “Casa Marielle Franco e le altre.

La mostra “Steve McCurry – Umbria” al Complesso museale di San Francesco a Montefalco ha attirato 1.

Oli et Karl N'da Adopo : Rap et art contemporain : même combat | LA GRANDE GALERIE | TV5MONDE

Ultime notizie su raccontare comunità

Argomenti discussi: Memorie di sport, a Sondalo lo scatto diventa racconto di comunità; inaugurata la mostra Disegnare per raccontare di Marcella Tuttobene; Confartigianato unisce ancora fotografia e territorio: a Foiano della Chiana arriva la mostra Punti di Vista; A Foggia apre il primo ristorante arabo: il Marrakech inaugura a San Valentino.

Raccontare le ComunitàMostra fotografica collettiva a WSP Photography Roma con 9 progetti sulle comunità immigrate e di resistenza in Italia. itinerarinellarte.it

Sanità territoriale, si inaugurano le prime tre Case della comunità in provinciaPrende il via in provincia di Agrigento il percorso di attivazione delle Case della comunità, nuovo modello di sanità territoriale pensato per avvicinare i servizi ai cittadini e garantire un’assisten ... agrigentonotizie.it

LA NOTTE DEI RACCONTI Narrare e raccontare insieme crea comunità pensanti. Questo tempo ci chiama all’ascolto, ci raccoglie intorno a fuochi di memoria e immaginazione. Spezza l’isolamento degli schermi e genera legami. La ciurma libreria Servizi Edu - facebook.com facebook