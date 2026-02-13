Questo Amore una nuova opera scritta e diretta da Angelo Maggi dal 13 febbraio presso la Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana

Angelo Maggi porta in scena “Questo Amore” alla Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana dal 13 al 15 febbraio. La nuova opera, scritta e diretta dallo stesso Maggi, debutta in anteprima nazionale e promette di coinvolgere il pubblico con una storia intensa e autentica. Maggi, noto attore, doppiatore e regista, mette in campo tutta la sua esperienza per raccontare un amore che si fa strada tra emozioni vere e momenti di forte impatto. La rappresentazione si svolge in una location storica di Roma, pronta ad accogliere gli spettatori in un’atmosfera

La Film Ars presenta “QUESTO AMORE”. di. Angelo Maggi. presso la Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana ROMA – La Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana ospiterà nei giorni 13, 14 e 15 febbraio l’anteprima nazionale di “ Questo Amore”, una nuova opera scritta e diretta da Angelo Maggi, attore, doppiatore e regista di grande esperienza, capace di unire sensibilità artistica e profondità espressiva. Uno spettacolo che nasce dal desiderio di raccontare e indagare l’amore in tutte le sue forme, nelle sue contraddizioni e nelle sue sfumature più intime e universali: “L’ho fatto per amore”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Questo Amore” una nuova opera scritta e diretta da Angelo Maggi , dal 13 febbraio presso la Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana “Questo Amore”, Angelo Maggi alla Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana La Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana apre le sue porte per un evento speciale. Angelo Maggi in "Questo Amore" all'Accademia Filarmonica Romana L’Accademia Filarmonica Romana ospiterà dal 13 al 15 febbraio l’anteprima nazionale di “Questo Amore”, opera scritta e diretta da Angelo Maggi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Questo Amore, Angelo Maggi alla Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana; L’amore capovolge l’ordine delle cose; Leo Gassmann a Sanremo 2026 tra amore e musica senza barriere; La malattia, testimonianza d’amore. Questo Amore una nuova opera scritta e diretta da Angelo Maggi, dal 13 febbraio all’Accademia Filarmonica RomanaROMA – La Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana ospiterà nei giorni 13, 14 e 15 febbraio l’anteprima nazionale di Questo Amore, una nuova opera scritta e diretta da Angelo Maggi, attore, do ... laprimapagina.it Angelo Maggi in Questo Amore all'Accademia Filarmonica RomanaLa Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana ospiterà nei giorni 13, 14 e 15 febbraio l’anteprima nazionale di Questo Amore, una nuova opera scritta e diretta da Angelo Maggi, attore, ... romatoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.