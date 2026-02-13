Quel Nokia che tutti avevamo oggi vale 3000 euro | se hai questi telefoni potresti avere un tesoro

Quel Nokia 3310 che tutti avevamo negli anni 2000 oggi vale fino a 3000 euro, e chi lo possiede potrebbe avere un vero tesoro in casa. La richiesta di telefoni vintage di quel modello è cresciuta negli ultimi tempi, spinta dalla nostalgia e dal valore che alcuni collezionisti attribuiscono ancora a quei dispositivi. In alcune aste online, esemplari in buone condizioni sono stati venduti a cifre che molti non si aspettavano, distinguendosi per l’assenza di smartphone moderni.

A volte gli oggetti che risalgono ad alcuni decenni fa possono trasformarsi in autentici tesori. I vecchi telefonini e i primi smartphone non fanno eccezione a questa regola del mercato del collezionismo, e le cifre raggiunte in alcune aste degli ultimi anni sono a dir poco sorprendenti. Se hai conservato in qualche cassetto o scatola uno di questi dispositivi, potresti avere tra le mani qualcosa che vale molto più di un semplice ricordo nostalgico. Quando si parla di smartphone moderni, quelli dotati di schermo capacitivo sensibile al tocco delle dita, il capostipite è il Prada Phone di LG, uscito nel 2006.