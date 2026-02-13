Quattordicenne affronta i ladri entrati in casa mentre la madre era a un funerale per difendere il fratellino

Una ragazza di 14 anni ha messo in fuga un ladro che aveva fatto irruzione nella loro casa, approfittando del fatto che la madre era fuori a un funerale. La giovane, senza esitazione, ha gridato e si è opposta all’uomo, che cercava di prendere oggetti in salotto. La famiglia vive in un quartiere tranquillo, ma questa volta la criminalità ha colpito proprio lì.

