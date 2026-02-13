Quasi 500 mila posti disponibili ma le imprese non trovano personale

Quasi 500 mila posti lavorativi rimangono scoperti in Italia, e le imprese faticano a trovare personale qualificato. La causa principale risiede nella mancanza di competenze adeguate tra i candidati, un problema che si acuisce nelle regioni del Nord e nelle piccole e medie imprese, dove la richiesta di manodopera specializzata supera di gran lunga le disponibilità. Un esempio concreto viene dalla provincia di Bologna, dove aziende del settore metalmeccanico segnalano di aver dovuto rimandare ordini perché non trovano operai con le competenze richieste.

Quasi 500 Mila Posti Lavorativi Introvabili: L'Italia alla Caccia di Talenti. Un paradosso che frena la crescita economica italiana: quasi 500.000 posizioni lavorative aperte, ma imprese in difficoltà a trovare il personale qualificato. Il divario tra domanda e offerta, emerso a febbraio 2026, colpisce soprattutto settori strategici e rischia di rallentare gli investimenti. Il Mercato del Lavoro in Bilico: Tra Domanda in Crescita e Carenza di Competenze. Il mercato del lavoro italiano si trova ad affrontare una sfida complessa. Nonostante una previsione di 424.000 nuove assunzioni nel solo mese di febbraio, estendibile a 1,4 milioni di contratti nel trimestre febbraio-aprile, le aziende lamentano una crescente difficoltà nel reperire le figure professionali adatte. Quasi 500 mila posti disponibili, ma le imprese non trovano personaleAGI - La domanda di lavoro resta sostenuta, ma quasi la metà dei profili richiesti (46,6% pari a 197mila unità) risulta di difficile reperimento. Le imprese programmano circa 424mila entrate per febbr ...