La quarta maglia della Juventus fa il suo debutto domani sera, quando la squadra scenderà in campo contro il Napoli. La nuova divisa, caratterizzata da dettagli dorati e un motivo geometrico, si farà vedere per la prima volta in una partita ufficiale. Il lancio ufficiale è stato accompagnato da una campagna social con l’hashtag #NuovaJuventus. La maglia, disponibile a 85 euro, sta già facendo discutere i tifosi, attratti dal suo stile moderno e distintivo.

Quarta maglia Juve, ecco in quale partita farà il suo esordio la nuova divisa della Vecchia Signora. Arrivano anche i dettagli sul lancio e sul prezzo. La Juve è pronta a svelare una nuova pelle che guarda al passato con stile. Come rivelato in anteprima da Footy Headlines, il club bianconero, insieme ad Adidas e alla collaborazione artistica di Studio Sgura, sta per lanciare il quarto kit ufficiale per la stagione 20252026. ULTIMISSIME JUVE LIVE La maglia si distinguerà nettamente dalle classiche divise: sarà sempre bianconera, ma caratterizzata da strisce orizzontali, un design audace che vedrà i loghi del club e dello sponsor tecnico allineati perfettamente sulla stessa riga insieme ai partner commerciali Jeep e Visit Detroit. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Quarta maglia Juve, ecco in quale partita farà il suo esordio la nuova divisa bianconera. I dettagli sul lancio e sul prezzo

