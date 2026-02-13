Quanto sono bravi i Reds sui calci piazzati? Analizzando la rivendicazione impossibile di Arne Slot sulla Premier League

L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha dichiarato poco fa che è “effettivamente impossibile” vincere la Premier League con “un equilibrio come il nostro”, sostenendo che le difficoltà sono legate alle caratteristiche della sua squadra, nota per la sua concretezza sui calci piazzati.

Il Liverpool sta vivendo una difficoltà significativa nelle situazioni di calcio piazzato in Premier League.

Secondo l’Athletic, il Liverpool mostra il peggior trend sui calci piazzati tra le squadre della Premier League negli ultimi 33 anni.

