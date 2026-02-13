Quando riaprirà la biblioteca ' Magna Capitana' | le prime sale saranno consegnate entro aprile

La biblioteca 'Magna Capitana' di Foggia riaprirà le prime sale entro aprile, dopo mesi di lavori di ristrutturazione finanziati con fondi regionali. I lavori sono in ritardo di alcune settimane a causa di problemi imprevisti nelle opere di consolidamento delle strutture, ma gli operai stanno lavorando intensamente per rispettare la nuova data di consegna.

Al Museo di Storia Naturale il punto con l’assessora regionale alla Cultura sui lavori e sull’investimento da 1,5 milioni di euro Si è tenuto ieri pomeriggio, giovedì 12 febbraio, nei locali del Museo di Storia Naturale di Foggia, l’incontro istituzionale dedicato allo stato dei lavori della Biblioteca La Magna Capitana. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto con cittadini e associazioni, dopo una lunga chiusura legata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio. Secondo quanto comunicato nel corso dell’iniziativa, entro il mese di aprile è prevista la consegna di una parte del piano terra e dell’intero primo e secondo piano.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La chiusura prolungata de «La Magna Capitana» priva studenti e famiglie di uno dei pochi spazi pubblici condivisi in una città