Quando l' amore è scelta non dipendenza l' incontro in Associazione PadovAiuta

L’associazione PadovAiuta ha organizzato un incontro sul tema “Quando l’amore è scelta, non dipendenza”. La causa di molte sofferenze nelle relazioni deriva dal fatto che le persone si aggrappano a legami tossici, anche se sanno che non sono sani. Durante l’appuntamento, alcuni partecipanti hanno condiviso che spesso resta difficile lasciar andare una relazione, anche quando si capisce che non fa bene. Un dettaglio concreto è che molte persone si sentono bloccate dalla paura di restare sole, anche se sono infelici.

Molte persone vivono relazioni che fanno soffrire, ma fanno fatica a lasciarle. Spesso non è amore, ma dipendenza affettiva. L’evento “Quando l’amore è scelta, non dipendenza” nasce per offrire uno spazio di ascolto e consapevolezza, aperto a donne e uomini di ogni età, esperienza e percorso di vita. Durante l’incontro si affronteranno i temi del riconoscimento della dipendenza affettiva, dei motivi profondi che portano a restare in relazioni dolorose e delle possibilità di costruire legami più equilibrati e rispettosi. Un’occasione per fermarsi, riflettere su di sé e compiere un primo passo verso relazioni più sane e autentiche, imparando a tornare a scegliere l’amore invece di subirlo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Luca Trapanese ha deciso di adottare una bambina, nonostante le difficoltà e i pregiudizi.

L'amore è cieco, il reality italiano su Netflix, suscita disagio ma cattura l'attenzione.

