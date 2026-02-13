Quando il vino giusto arriva nel momento sbagliato

Quando il vino giusto arriva nel momento sbagliato, Marco Rossi si è trovato a dover rinunciare alla sua serata con amici perché aveva scelto un’etichetta di rosso troppo pesante per accompagnare le pesce che aveva preparato, ma non si è accorto che il supermercato aveva esposto le bottiglie in modo che il cliente si lasciasse tentare dall’estetica più che dalla compatibilità con il piatto.

C'è chi sceglie un vino per l'etichetta, chi per il prezzo, chi perché "lo bevono tutti". Poi c'è chi, davanti allo scaffale, si ferma un attimo e si chiede cosa ha davvero voglia di bere. È da questa domanda che parte "Degustazione sentimentale. Storie di bottiglie giuste nel momento sbagliato", il primo libro di Giulia Latini, in uscita il 26 febbraio per Sperling & Kupfer (256 pagine, 19,90 euro). Latini, sommelier e content creator con una community che sfiora il milione di follower tra Instagram (bionditudo) e TikTok (iambiondi), prende il lessico del vino e lo sposta sul terreno delle relazioni.