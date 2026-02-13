Quando apre a Milano la pizzeria di Gabriele Bonci

Gabriele Bonci apre a Milano la sua nuova pizzeria, situata in via Torino, dopo mesi di preparativi e attese da parte dei clienti affezionati.

L'annuncio dell'arrivo a Milano circolava già da un po'. Gabriele Bonci, celebre pizzaiolo romano, punta a conquistare anche la città della Madonnina. Ora è stata ufficializzata la data di apertura del primo locale milanese del maestro della pizza in teglia d'autore tra le più famose. La pizzeria di Bonci si trova in via Piccinni 3, in zona Loreto. L'apertura è programata per il 27 febbraio. “La stessa teglia, lo stesso profumo, la stessa base che scrocchia. Solo che adesso arriva più lontano, per chi ancora non l’ha sentita, per chi ancora non ci ha messo i denti” aveva già annunciato Bonci sui social.🔗 Leggi su Milanotoday.it

