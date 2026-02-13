Qualiano, via Santa Maria delle Grazie: alberi morti simbolo di degrado. Dopo le potature errate eseguite a gennaio, i quattro alberelli secchi rimangono al loro posto, dimostrando come la mancata manutenzione abbia peggiorato la situazione e rendano evidente il problema di decoro urbano.

Dopo le potature errate denunciate a gennaio, i quattro alberelli secchi restano al loro posto: servono rimozione, nuove piantumazioni e decoro urbano. Una denuncia che risale a gennaio. Il 22 gennaio scorso avevamo acceso i riflettori sulle condizioni di via Santa Maria delle Grazie con un articolo dal titolo “ Qualiano: potature errate, quattro alberi morti in via Santa Maria delle Grazie ”. In quell’occasione avevamo documentato la morte di quattro alberelli, conseguenza diretta di una potatura sbagliata eseguita in autogestione, come purtroppo accade spesso, da qualche cittadino animato da zelo ma privo delle competenze necessarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, via Santa Maria delle Grazie: alberi morti simbolo di degrado

Approfondimenti su santa maria

A Qualiano, quattro alberi in via Santa Maria delle Grazie sono morti a causa di potature errate.

Questa mattina, in piazza Santa Maria delle Grazie a Qualiano, sono stati trovati sacchetti di spazzatura, mobili e bidoni di pittura abbandonati.

Ultime notizie su santa maria

Argomenti discussi: Qualiano, rimossi i rifiuti da Piazzetta Santa Maria delle Grazie - Punto!; Qualiano nuovo abbandono di rifiuti in piazza Santa Maria delle Grazie; Qualiano, nuovo abbandono di rifiuti in piazza Santa Maria delle Grazie - Punto!; Qualiano rimossi i rifiuti da Piazzetta Santa Maria delle Grazie.

Qualiano, inaugurata la nuova strada che collegherà Piazzetta Santa Maria delle Grazie e via CampanaInaugurata a Qualiano dal sindaco Raffaele De Leonardis e dall’assessore ai lavori pubblici Salvatore Onofaro, la nuova strada che collegherà Piazzetta Santa Maria delle Grazie e via Campana. Qualiano ... teleclubitalia.it

Qualiano, inaugurata la nuova strada che collegherà Piazzetta Santa Maria delle Grazie e via Campana (VIDEO)QUALIANO – Inaugurata a Qualiano la nuova strada che collegherà Piazzetta Santa Maria delle Grazie e via Campana. Dopo la ricostruzione e la rinascita avvenuta con Piazza Rosselli, quest’ultimo ... napolivillage.com

Riprese le ricerche dei dispersi del motopesca affondato a Santa Maria Navarrese Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/02/13/riprese-le-ricerche-dei-dispersi-del-motopesca-affondato-a-santa-maria-navarrese/ - facebook.com facebook

Santa Maria Navarrese, attesa per la ripresa delle ricerche dei dispersi x.com