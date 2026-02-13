Quale camorra e criminalità le curve italiane sono un paradiso di legalità | lo assicurano i presidenti all’Antimafia

I presidenti delle società sportive di Torino, Atalanta e Napoli hanno dichiarato all’Antimafia che le curve italiane sono un esempio di rispetto e legalità, smentendo così i timori diffusi sulla presenza della camorra e della criminalità organizzata nel mondo del calcio. Durante l’audizione di ieri in Commissione Antimafia, hanno sottolineato come gli ambienti ultras siano controllati e lontani da attività illecite, offrendo un’immagine diversa da quella spesso dipinta dai media. La Gazzetta dello Sport ha evidenziato come queste affermazioni siano state un elemento di novità rispetto alle accuse abituali.

La Gazzetta dello Sport scrive dell'audizione ieri di Torino, Atalanta e Napoli in Commissione Antimafia. Per il Napoli ha parlato Aurelio De Laurentiis. Scrive la Gazzetta: La criminalità organizzata negli stadi resta sempre un tema da circoletto rosso, ma il fenomeno nelle audizioni di ieri è stato definito sotto controllo. Il Comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive, organismo istituito all'interno della Commissione parlamentare Antimafia, ha sentito a Palazzo SanMacuto il presidente del Torino, Urbano Cairo, quello del Napoli Aurelio De Laurentiis e il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino.