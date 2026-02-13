Pugilato | a Modena esulta anche Balakiem Mizou Debutti vincenti per Florens e Fonso

Balakiem Mizou, della Reggiana Boxe Olmedo, festeggia la vittoria al suo debutto a Modena, dove la squadra si conferma in forma con tre pugili vincenti alla palestra Ringadora, sotto la guida del tecnico Michael Galli.

Una trasferta più che positiva per la Reggiana Boxe Olmedo, protagonista alla palestra Ringadora di Modena con tre pugili accompagnati dal tecnico Michael Galli. Due debutti e una prova da élite hanno restituito il quadro di una squadra in crescita, capace di leggere i match, soffrire e reagire con personalità. A prendersi la scena è stato innanzitutto Priska Florens (66 kg), al debutto assoluto, opposto a un avversario di un anno più grande e che poteva già contare su un combattimento in carriera. Dopo una prima ripresa di studio ed equilibrio, Priska ha alzato progressivamente il ritmo, lavorando con continuità e lucidità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

