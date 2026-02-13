Publiacqua lavori a Loro Ciuffenna | possibili disagi

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Publiacqua ha annunciato che a Loro Ciuffenna potrebbero verificarsi interruzioni nell’erogazione dell’acqua a causa di lavori Enel che prevedono lo spegnimento dell’energia elettrica agli impianti della zona. La sospensione, prevista dalle ore 8, durerà fino a fine mattinata e potrebbe causare disagi alle abitazioni e alle attività commerciali del centro storico.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Loro Ciuffenna che, «causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica ai nostri impianti, dalle ore 08.00 di mercoledì 18 febbraio, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in loc. Cicogna e Casalini». La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Publiacqua, lavori a Loro Ciuffenna: possibili disagi Publiacqua, disagi per lavori Enel a Montevarchi Disagi a Montevarchi questa mattina per i lavori di Enel. Lavori notturni sulla ferrovia: possibili disagi per rumori elevati Lavori notturni sulla ferrovia a Seveso stanno portando a possibili disagi causati dai rumori elevati. Contenuti correlati Argomenti discussi: Lavori Publiacqua via Piantanida; Lavori Publiacqua, chiude anche il lungarno Vespucci. Nuovi cantieri del tram su viale Gramsci; Publiacqua, disagi per lavori Enel a Montevarchi; Publiacqua. Firenze, sospensione erogazione dell'acqua in via Argingrosso e via Assisi. Publiacqua, disagi per lavori Enel a MontevarchiDalle ore 08.00 di giovedì 12 febbraio, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in loc. Ricasoli ... msn.com Cantieri Publiacqua, interventi sulla rete elettrica e telefonia: i lavori della settimana a FirenzeDa lunedì 9 febbraio inizia una nuova fase dei lavori di Publiacqua in lungarno Vespucci. Si tratta del rinnovo della rete idrica anche con finanziamenti PNRR. Il progetto consiste nel rinnovo mediant ... 055firenze.it Lavori sulla zona del Girone a #Fiesole: interessata via delle Gualchiere publiacqua.it/1002-lavori-su… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com Publiacqua informa che, causa lavori Enel per i quali sarà tolta energia elettrica agli impianti, dalle ore 08.00 di giovedì 12 febbraio, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in loc. Ricasoli. La situazi - facebook.com facebook