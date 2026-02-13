Publiacqua lavori a Loro Ciuffenna | possibili disagi

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Publiacqua ha annunciato che a Loro Ciuffenna potrebbero verificarsi interruzioni nell’erogazione dell’acqua a causa di lavori Enel che prevedono lo spegnimento dell’energia elettrica agli impianti della zona. La sospensione, prevista dalle ore 8, durerà fino a fine mattinata e potrebbe causare disagi alle abitazioni e alle attività commerciali del centro storico.

Arezzo, 13 febbraio 2026 –  Publiacqua informa i cittadini del Comune di Loro Ciuffenna che, «causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica ai nostri impianti, dalle ore 08.00 di mercoledì 18 febbraio, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in loc. Cicogna e Casalini». La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

