Provincia il centrodestra ha scelto Gentilucci per il dopo Parcaroli

Provincia di Macerata, il centrodestra ha scelto: Alessandro Gentilucci sarà il candidato alla presidenza, dopo settimane di incertezza e tensioni tra le forze di governo locale. Nei giorni scorsi, alcuni esponenti avevano messo in discussione la candidatura, ma alla fine la maggioranza ha deciso di puntare su di lui, puntando anche sull’appoggio di alcune liste civiche che avevano sostenuto la sua candidatura nelle passate amministrative.

Mai dire mai in politica: è tornata più forte di sempre la candidatura di Alessandro Gentilucci alla presidenza della Provincia dopo che nei giorni scorsi si era palesata qualche resistenza all’interno delle forze del centrodestra. E invece dopo l’incontro tra i partiti del centrodestra sembrano essere stati smussati quegli aspetti emersi contro la candidatura di Gentilucci, sindaco di Pieve Torina e presidente dell’Unione montana di Camerino. Non c’è l’ufficialità ancora, per la quale c’è da attendere domenica quando gli esponenti della coalizione si sentiranno in un incontro on line. Quel giorno ci dovrà essere l’attesa fumata bianca, anche perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Provincia, il centrodestra ha scelto. Gentilucci per il dopo Parcaroli Elezioni, Parcaroli incontra Salvini: “Sandro è un plusvalore”. Il centrodestra aspetta il sì alla ricandidatura Questa mattina a Roma, Sandro Parcaroli ha incontrato Matteo Salvini. Provincia di Macerata, il bilancio di Parcaroli: “Quattro anni molto intensi. Ricandidarmi? Sto riflettendo” Il sindaco di Macerata, Parcaroli, riflette sui quattro anni di mandato, sottolineando l’importanza di un’amministrazione orientata al futuro e alle opere pubbliche. Contenuti correlati Argomenti discussi: Gandolfi dice no ai seggi decentrati. Il centrodestra: Una brutta pagina per la Provincia; I vertici provinciali del centrodestra contro la base: Persa la retta via; Provincia, il sindaco di Candelo si candida per il centrodestra: Non scelto da Forza Italia; Centrodestra senza candidato Ceffa sostenuto solo dalla Lega. Elezioni Provinciali Cosenza: Loizzo ha deciso, ecco il nome che non ti aspettiIl deputato della Lega fa un nuovo nome per la candidatura alla Presidenza della Provincia di Cosenza per il centrodestra, un nome che potrebbe far mandare in tilt la coalizione ... cosenzapost.it Provincia di Cosenza: il pantano del centrosinistra pone il centrodestra alla finestra | NOMIFranz Caruso aspetta l’investitura ufficiale e la parte del Pd che lo sponsorizza non sembra intenzionata a fare passi indietro, ma gli alleati tergiversano e la questione è finita come al solito sui ... cosenzachannel.it Il deputato della Lega fa un nuovo nome per la candidatura alla Presidenza della Provincia di Cosenza per il centrodestra, un nome che potrebbe far mandare in tilt la coalizione #elezioniprovinciali #provincialicosenza # - facebook.com facebook