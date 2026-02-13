Proteste e auto in fiamme sulla Circumvallazione esterna a Napoli traffico bloccato

Una manifestazione dei residenti del campo nomadi ha provocato il blocco totale del traffico sulla Circumvallazione Esterna a Napoli. Durante il corteo, alcuni manifestanti hanno dato fuoco a alcune auto, creando disagi concreti per chi viaggia nella zona. La polizia è presente sul posto per gestire la situazione e tentare di riportare la calma.

Traffico bloccato sulla Circumvallazione Esterna di Napoli per la protesta dei residenti del campo nomadi. Auto in fiamme.