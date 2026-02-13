Protesi AI scoperto il secondo magico che aumenta comfort e controllo

Il ricercatore italiano Marco Bianchi ha scoperto il “secondo magico” nelle protesi AI, un sensore innovativo che migliora la sensazione di comfort e il controllo del movimento. Durante una sperimentazione condotta all’Università di Roma, Bianchi ha installato questa tecnologia sui bracci robotici, rendendoli più reattivi e naturali al tatto rispetto alle versioni precedenti. La differenza sta in un piccolo componente che interpreta i segnali nervosi, permettendo agli utenti di muovere la protesi con maggiore precisione e meno fatica.