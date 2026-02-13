Protesi AI scoperto il secondo magico che aumenta comfort e controllo
Il ricercatore italiano Marco Bianchi ha scoperto il “secondo magico” nelle protesi AI, un sensore innovativo che migliora la sensazione di comfort e il controllo del movimento. Durante una sperimentazione condotta all’Università di Roma, Bianchi ha installato questa tecnologia sui bracci robotici, rendendoli più reattivi e naturali al tatto rispetto alle versioni precedenti. La differenza sta in un piccolo componente che interpreta i segnali nervosi, permettendo agli utenti di muovere la protesi con maggiore precisione e meno fatica.
Il movimento di un braccio robotico può sembrare strano se troppo veloce o troppo lento. Uno studio recente ha rivelato che le braccia protesiche alimentate dall'intelligenza artificiale vengono percepite come più naturali, utili e affidabili quando si muovono a una velocità simile a quella umana: circa un secondo per completare un movimento. Questo "punto dolce" aumenta il senso di controllo, comfort e fiducia nel dispositivo. Con la diffusione di braccia protesiche intelligenti, capire come gli utenti le percepiscono è cruciale. Non conta solo l'efficienza del movimento: la naturalezza influisce direttamente sull'accettazione del dispositivo.
Lizzo si mostra in un minuscolo bikini bianco, dopo aver perso 27 chili: “Ho scoperto che il mio peso era uno scudo protettivo, una gioiosa zona di comfort”
I giochi con i coetanei, l’abitudine ai comfort: la nuova vita che piace ai piccoli Trevallion?I giudici: «I bimbi restino in comunità»
Argomenti discussi: Incisione sull’addome per la colonna vertebrale; Chappell Roan risponde alle critiche sull'outift: Non era nemmeno così scandaloso. Il trucco delle protesi sul seno.
Rigenerare la cartilagine: cosa ha scoperto davvero la ricerca La cartilagine articolare, una volta danneggiata, ha una capacità di rigenerazione molto limitata. È per questo che, nei casi più gravi, si ricorre spesso a protesi articolari, soprattutto per ginocchia e - facebook.com facebook