Pronto il rilancio commerciale con gli hub: fare gioco di squadra e allungare la stagione turistica sono le due principali priorità emerse dall’ultimo tavolo sugli hub urbani, tenutosi al Palazzo del Turismo di Ferrara, davanti a operatori, associazioni di categoria e tecnici della società ferrarese Poleis.

Fare gioco di squadra e allungare la stagione turistica. Sono queste le due priorità emerse con forza dall’ultimo tavolo sugli hub urbani, tenutosi al Palazzo del turismo, davanti a operatori, associazioni di categoria e tecnici della società ferrarese Poleis. Il progetto punta al riconoscimento regionale di tre aree commerciali strategiche – Isola dei Platani, viale Ennio e via Ovidio – con la possibilità, in caso di via libera, di accedere a fondi per riqualificazione urbana, promozione e iniziative capaci di portare presenze in città anche nei mesi meno turistici. La candidatura dovrà essere presentata entro il 31 marzo, con risposta attesa tra fine estate e inizio autunno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronto il rilancio commerciale con gli hub

Il Comune di Terre del Reno ha avviato un progetto per la candidatura di aree del territorio come hub urbani e di prossimità, puntando a rafforzare i servizi e la rete commerciale.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Pronto il rilancio commerciale con gli hub; Nola: pronto il piano per riportare il mercato in centro entro la primavera.

Parma, pronto il rilancio per Schjelderup del BenficaIl Parma, reduce dal pareggio del Maradona contro il Napoli, continua a spingere per arrivare a Schjelderup. Nella giornata di domani, 15 gennaio 2025, è infatti previsto un rilancio del club emiliano ... gianlucadimarzio.com

Sanremo, rilancio del mercato: entro gennaio pronto il nuovo regolamentoSanremo – «Entro gennaio avremo il nuovo regolamento di mercato». Dopo la proroga tecnica delle concessioni dei banchi in attesa che ministero, Regioni e città si mettano d’accordo sulle linee guida ... ilsecoloxix.it

Malen pronto a guidare la Roma contro il Cagliari: il “Cubo di Rubik” giallorosso cerca il rilancio dopo le prime sfide #ASRoma #IlMessaggero #DonyellMalen - facebook.com facebook

#Roma, pronto il rilancio per #Fortini #ASRoma x.com