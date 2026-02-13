Pronte modifiche a Regolamento Camera fiducie e cambi casacca fra le novità

Da ildenaro.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento sta per approvare nuove modifiche al regolamento, tra cui l’introduzione di un voto in data certa, l’uso delle fiducie e il cambio di casacca tra i deputati. La Camera ha deciso di dare più spazio alle opposizioni, riservando loro spazi specifici di discussione. I parlamentari stanno esaminando gli emendamenti, i vari ordini del giorno e le question time, anche con la presenza o l’assenza del presidente del consiglio. La riforma riguarda anche la composizione dei gruppi parlamentari e le procedure interne.

Roma, 13 feb. (askanews) – Voto in data certa e fiducie, cambi di casacca, spazi di ‘agibilità’ per le opposizioni, esame degli emendamenti, ordini del giorno, question time con e senza il presidente del consiglio, composizione dei gruppi parlamentari. Sono oltre 120 le modifiche del Regolamento della Camera dei deputati approvate con ampia maggioranza in Giunta (si sono astenuti M5S e Avs). Il testo sarà all’esame dell’Aula della Camera lunedì per la discussione generale e il voto finale è previsto per il giorno seguente. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Camera: Fontana, 'bene diminuzione decreti e fiducie, avanti con modifiche Regolamento'

L'articolo riporta le dichiarazioni di Fontana sulla situazione politica alla Camera, evidenziando la diminuzione dei decreti e delle fiducie, e annunciando l'avvio di modifiche al Regolamento per rendere più efficiente il lavoro parlamentare.

Nuovo regolamento della Camera, penalità per i cambi di casacca

La nuova riforma del regolamento della Camera si appresta ad arrivare in Aula.

