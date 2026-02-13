Pronte modifiche a Regolamento Camera fiducie e cambi casacca fra le novità

Roma, 13 feb. (askanews) – Voto in data certa e fiducie, cambi di casacca, spazi di 'agibilità' per le opposizioni, esame degli emendamenti, ordini del giorno, question time con e senza il presidente del consiglio, composizione dei gruppi parlamentari. Sono oltre 120 le modifiche del Regolamento della Camera dei deputati approvate con ampia maggioranza in Giunta (si sono astenuti M5S e Avs). Il testo sarà all'esame dell'Aula della Camera lunedì per la discussione generale e il voto finale è previsto per il giorno seguente. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura.