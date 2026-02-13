Pronostico Stoccarda-Colonia | il sogno Champions continua

Stoccarda e Colonia si affrontano sabato alle 18:30 nella partita valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga, un match che potrebbe decidere le ambizioni europee di entrambe le squadre, con il Colonia che punta a consolidare il suo sesto posto grazie alla buona forma degli ultimi incontri.

Stoccarda-Colonia è una partita valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Oltre ad essere imbattuto negli ultimi sei confronti contro il Colonia, lo Stoccarda, che è in piena corsa per la zona Champions League, ha tredici punti di vantaggio sulla squadra che andrà ad affrontare nel tardo pomeriggio di sabato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non c’è solo da difendere il quarto posto in classifica – a pari punti contro il Lipsia – ma si deve anche mettere alle spalle la sconfitta della scorsa settimana arrivata dopo una serie di quattro vittorie di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Domenica alle 15:30 si gioca la partita tra Colonia e Lipsia, valida per la ventunesima giornata di Bundesliga.

