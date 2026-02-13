Pronostico Getafe-Villarreal | si tocca quota 15

Il match tra Getafe e Villarreal si svolgerà sabato, con il Villarreal che cerca di mantenere il quarto posto in classifica e la possibilità di qualificarsi ancora per la Champions League. La squadra gialloblù si impegna duramente per difendere questa posizione, anche se il Getafe lotta per evitare la retrocessione e vuole ottenere punti preziosi in casa. La partita si preannuncia combattuta, con il Villarreal che punta a consolidare il suo obiettivo e il Getafe deciso a sorprendere davanti ai propri tifosi.

Getafe-Villarreal è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Lo sta difendendo in ogni modo il quarto posto il Villarreal, quello che permetterebbe pure il prossimo anno di andare in Champions League. E dopo una serie di risultati negativi sono arrivati due utili di fila, che hanno rimesso le cose a posto. E questa gara ha dei precedenti particolari. Il Villarreal, infatti, nelle ultime 14 partite non ha mai perso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Getafe sta risalendo con difficoltà una classifica che si era fatta davvero complicata ad un certo punto della stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

