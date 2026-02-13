Pronostico Como-Fiorentina | duello tra chi vola e chi ha paura di cadere

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, si infortuna durante l’allenamento e salta la partita contro il Como, che si gioca sabato alle 15:00. La sua assenza potrebbe influenzare la solidità della difesa viola, già messa a dura prova nelle ultime gare. Per il Como, invece, questa partita rappresenta un’occasione per riscattarsi dopo tre sconfitte consecutive in casa. La sfida tra chi vola e chi ha paura di cadere si gioca alla Stadio Sinigaglia, con le squadre pronte a dare battaglia.

Como-Fiorentina è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Non sappiamo quale sarà il piazzamento del Como a fine stagione, ma di certo questa è un’annata che i tifosi lariani ricorderanno a lungo. La squadra di Cesc Fabregas con ogni probabilità straccerà il record di punti dello scorso anno, 49, che valsero uno storico decimo posto. Basta pensare che, a 14 giornate dal termine, Nico Paz e compagni ne hanno già 41 e stazionano da tempo in piena zona Europa, davanti a club più blasonati come Lazio e Atalanta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

