Pronostici Serie B 14 febbraio ore 15 | 00 | in casa non sbagliano un colpo

Il Brescia di Pep Clotet vince ancora in casa, confermando di non sbagliare un colpo tra le mura del Rigamonti, dove ha ottenuto sei vittorie su sei quest’anno, grazie a un gol di M’Bakata a pochi minuti dalla fine.

Serie B, il campionato cadetto riparte immediatamente dopo un turno infrasettimanale in cui non sono mancati i colpi di scena. Il Palermo punta di nuovo sul fattore "Barbera". Grazie ad un gol di Ceccaroni realizzato in pieno recupero il Palermo di Pippo Inzaghi nel turno infrasettimanale è riuscito ad evitare quella che sarebbe stata la prima sconfitta dopo oltre tre mesi. Sotto la pioggia incessante di Marassi, martedì scorso, i rosanero hanno dovuto fronteggiare una Sampdoria rivitalizzata dal mercato e lontana parente della squadra spenta del girone d'andata, che era stata capace di andare sopra di due gol a venti minuti dal fischio finale.