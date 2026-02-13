Pronostici Pisa-Milan | marcatore e tiri in porta

Il Milan di Massimiliano Allegri affronta il Pisa di Hiljemark, un incontro che potrebbe segnare una svolta nella corsa alla vetta, perché il club rossonero punta a rafforzare la propria posizione in classifica prima dello scontro diretto con la Juventus. La squadra toscana, che ha appena annunciato l’arrivo di un nuovo allenatore, si prepara a mettere in difficoltà i milanisti in un match che si preannuncia combattuto e ricco di emozioni.

Pisa-Milan, i pronostici della sfida in programma in terra toscana: le dritte sul marcatore e i possibili tiratori del match Consapevole dell'importanza di una gara spartiacque per la rincorsa all' Inter capolista – che sarà impegnata nell'attesissimo derby d' Italia con la Juve – il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al nuovo Pisa di Hiljemark con la volontà di lanciare nuovi, importanti messaggi. Con i favori largamente dalla propria parte, i rossoneri proveranno ad azzannare sin dalla prima frazione di gioco la contesa.