Pronostici Bundesliga 14 febbraio ore 15 | 30 | un rischio che vale la pena correre

Il Bayern Monaco, dopo aver conquistato la qualificazione in semifinale di Coppa di Germania, punta a ottenere la seconda vittoria consecutiva in Bundesliga, sfidando il Borussia Mönchengladbach domenica alle 15:30.

Bundesliga, dopo aver staccato il pass per la semifinale di Coppa di Germania il Bayern Monaco mette nel mirino la seconda vittoria di fila in campionato. L’insaziabile Bayern Monaco in settimana ha superato senza grossi problemi anche il turno di Coppa di Germania, staccando il pass per la semifinale. Stavolta la “vittima” della corazzata bavarese, è stato il Lipsia, piegato 2-0 all’Allianz Arena. Vincent Kompany non ha fatto calcoli mandando in campo i titolarissimi in barba a qualsiasi tentazione di turnover. E, guarda caso, c’hanno pensato proprio due pilastri come Luis Diaz e Kane a sistemare i Roten Bullen nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Il Borussia Dortmund si prepara a sfidare lo Stoccarda in una partita chiave della Bundesliga.

