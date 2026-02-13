Promossi i migranti volontari | a Lodi Vecchio si rinnova il progetto di inclusione e partecipazione

Lodi Vecchio, 13 febbraio 2026 – I migranti volontari coinvolti nel progetto di inclusione sono stati promossi ufficialmente, segnando il rinnovo dell’iniziativa che mira a rafforzare l’integrazione attraverso il lavoro diretto sul territorio. La decisione è stata annunciata durante l’ultimo consiglio comunale, dove si è sottolineato come l’impegno dei partecipanti abbia già portato a miglioramenti concreti in alcune aree della cittadina. Questo passo rafforza la volontà di creare un modello di partecipazione attiva, con un’attenzione particolare alle responsabilità civiche dei migranti coinvolti.

Lodi Vecchio (Lodi), 13 febbraio 2026 – Favorire l'integrazione attraverso l'impegno concreto sul territorio, promuovendo partecipazione, inclusione e responsabilità civica. Con questi obiettivi è stato rinnovato ieri in Prefettura il protocollo d'intesa per la realizzazione di attività di volontariato rivolte ai migranti ospiti nelle strutture di accoglienza. Il documento è stato sottoscritto dal prefetto Davide Garra, dal sindaco Osvaldo Felissari, dal direttore territoriale dell'Inail, Virginio Villanova, e dal gestore del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) della Fondazione Broletto.