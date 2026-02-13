Project Windless | Krafton crea un action RPG PS5 da un’epica fantasy coreana millenaria

Krafton annuncia Project Windless, un action RPG esclusivo per PlayStation 5 che trae ispirazione dalla ricca tradizione della fantasy coreana millenaria. La compagnia sudcoreana, conosciuta per aver creato PUBG, ha deciso di esplorare un nuovo genere, puntando a catturare l’attenzione di un pubblico diverso con questa avventura ambientata in un mondo epico e misterioso. A differenza di altri titoli, Project Windless si distingue per aver integrato elementi di folklore coreano autentico, tra cui creature leggendarie e ambientazioni ispirate a antiche leggende del territorio.

Project Windless: l’epica avventura PlayStation 5 ispirata alla fantasy coreana. Krafton, lo studio di sviluppo noto per titoli come PUBG, punta a un nuovo pubblico con Project Windless, un action RPG in esclusiva per PlayStation 5. Il gioco, basato sull’universo narrativo dei romanzi fantasy sudcoreani “The Bird That Drinks Tears”, promette combattimenti su larga scala e una narrazione profonda, ambientata mille anni prima degli eventi descritti nei libri. L’annuncio, giunto il 13 febbraio 2026, ha suscitato grande interesse nel settore videoludico. Un mondo di origini: la saga di “The Bird That Drinks Tears”.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su project windless Sledgehammer Games di Call of Duty pare al lavoro su un action RPG Sledgehammer Games, noto per il suo contributo alla serie Call of Duty, sembra essere coinvolto in un nuovo progetto che si distingue dal suo classico genere. The God Slayer: il nuovo action RPG orientale steampunk si mostra con un trailer Ultime notizie su project windless Argomenti discussi: L’editore di PUBG Krafton ha finalmente rilasciato Project Windless, un ambizioso gioco di ruolo d’azione open-world dell’ex regista di Far Cry di Ubisoft. Stato di avanzamento di Sony. Krafton presenta Project Windless, un epico action RPG ispirato a The Bird That Drinks TearsTre anni e mezzo fa, Krafton rivelava di essere al lavoro su un nuovo videogioco ispirato da The Birds That Drinks Tears, la serie di romanzi fantasy di Lee Yeongdo. Ora, dopo una lunga attesa, il tit ... it.ign.com Project Windless è un nuovo Action RPG di ex Ubisoft MontrealProject Windless, l’Action RPG Open World di Krafton Montreal. Un’avventura epica su Unreal Engine 5 ambientata 1500 anni prima dei romanzi cult. q-gin.info Krafton svela Project Windless per PS5: un RPG open-world basato sul fantasy coreano. Protagonisti i giganti Rekon in battaglie contro centinaia di nemici. - facebook.com facebook