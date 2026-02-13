programmazione della terza giornata del girone a2 femminile

Il girone A2 femminile si accende con la terza giornata di partite, mentre la Finale di Coppa Italia Frecciarossa A2 si svolge sabato 14 febbraio alle 17. La concomitanza di eventi porta un’atmosfera intensa, con molte squadre pronte a dare il massimo sul campo. Gli incontri di domenica promettono di essere combattuti, con alcune squadre che cercano di consolidare il loro vantaggio in classifica. Le tifoserie si preparano a seguire da vicino entrambe le sfide, creando un clima caldo e coinvolgente.

In concomitanza con la Finale di Coppa Italia Frecciarossa A2, in programma sabato 14 febbraio alle ore 17, si disegna una giornata di sport competitiva e decisiva per la Serie A2 Tigotà: la terza giornata di pool Promozione si concentra domenica 15 febbraio, con una spinta verso le posizioni di vertice e nuove opportunità per le squadre in corsa. Una parte del programma viene spostata per lasciare spazio all’equilibrio tra le squadre coinvolte, mantenendo vivo l’interesse per l’intera manifestazione. La capolista Valsabbina Millenium Brescia scende in campo in Sicilia contro Gruppo Formula 3 Messina con fischio alle 16:00, aprendo una finestra di attacchi e pressioni sulle avversarie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

