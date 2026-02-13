Progetti e cantieri Pnrr Bari corre per completare tutte le opere | Raggiungeremo la meta

Il Comune di Bari ha avviato numerosi progetti e cantieri legati al PNRR, puntando a completare tutte le opere entro il 30 giugno. La città si impegna con determinazione, consapevole che alcune sfide richiederanno uno sforzo maggiore. Tra i lavori in corso, ci sono interventi che già mostrano segnali di avanzamento significativo, mentre altri richiedono ancora un’accelerata per rispettare le scadenze. Bari si prepara a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche se alcuni lavori sono ancora in fase di definizione.

Gli obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno, sono alla portata del Comune di Bari: per alcuni il traguardo sarà tagliato in serenità, per altri ci sarà da sudare. Ma il risultato è garantito. Sono queste le rassicurazioni fornite dall'assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, sullo stato di avanzamento dei progetti cittadini finanziati tramite fondi Pnrr. L'assessore, accompagnato dai dirigenti dei dipartimenti interessati, è stato ascoltato in Commissione Trasparenza. Durante la riunione, sono stati chiariti, ai consiglieri comunali presenti e collegati in remoto, tutti gli aspetti legati all'iter burocratico e alla chiusura dei cantieri.🔗 Leggi su Baritoday.it

Le Marche hanno ricevuto più di 5 miliardi di euro dal Pnrr e hanno avviato oltre 15mila progetti.

